Франция

Аргентинец намерен уйти из ПСЖ.

Нападающий Пари Сен-Жермен Мауро Икарди собирается сменить клубную прописку из-за того, что больше не является основным центрфорвардом в команде. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на Santi Aouna.

28-летний аргентинец в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе парижского гранда только пять раз в 13-ти матчах, и, видимо, главный тренер Маурисио Почеттино не особо на него рассчитывает.

По информации источника, Икарди хочет покинуть ПСЖ и уйти в "более спокойный клуб", где сможет больше заботиться о своей семье и сосредоточиться на отношениях со своей женой и агентом Вандой Нарой.

Напомним, что в последнее время отношения скандальной семейной пары пошли под откос после того, как Ванда публично обвинила Мауро в измене. Брак в итоге удалось спасти. Сообщалось, что ради этого футболист передал своей жене права на собственные доходы до 2050 года.

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