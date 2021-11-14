Парижане готовы расстаться с бразильским форвардом.
Неймар, Getty Images
14 ноября 2021, 22:29
Руководство ПСЖ предложило Барселоне вернуть нападающего Неймара, сообщает издание El Nacional.
ПСЖ планирует провести серьезную перекомплектацию состава следующим летом и готово расстаться с Неймаром. Парижане считают, что бразильский форвард исчерпал себя в команде, и поэтому предложили каталонцам подписать его.
Также интерес к 29-летнему игроку проявляют клубы из английской Премьер-лиги.
В текущем сезоне нападающий провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала Карим Бензема готов перейти в ПСЖ.