Франция

Парижане готовы расстаться с бразильским форвардом.

Руководство ПСЖ предложило Барселоне вернуть нападающего Неймара, сообщает издание El Nacional.

ПСЖ планирует провести серьезную перекомплектацию состава следующим летом и готово расстаться с Неймаром. Парижане считают, что бразильский форвард исчерпал себя в команде, и поэтому предложили каталонцам подписать его.

Также интерес к 29-летнему игроку проявляют клубы из английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне нападающий провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Карим Бензема готов перейти в ПСЖ.