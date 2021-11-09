Франция

Француз раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема рассматривает вариант с переходом в ПСЖ, сообщает El Nacional.

Контракт Бензема с Реалом истекает в 2023 году, но он намерен покинуть клуб следующим летом в случае прихода Эрлинга Холанда. Французский форвард отклонил предложение Ньюкасла, но готов перейти в ПСЖ.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 15 поединков в футболке "сливочных", забив 14 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника Реала Тони Крооса.