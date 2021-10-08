Испания

Президент Барселоны высказался о срыве трансфера бразильца.

Весной 2021 года Барселона вела переговоры с ПСЖ отосительно трансфера своего бывшего нападающего Неймара.

Тем не менее, сам бразилец продлил в скором времени контракт с парижанами до 2026 года, а каталонцы отказались от трансфера.

Президент Барселоны Жоан Лапорта считает, что неудача в этом трансфере — хорошее событие для клуба.

"Когда нам назвали стоимость трансфера — мы полагали, что это осуществимо. В тот момент мы еще не завершили процедуру объективного представления об объекте инвестиций. Нам сказали, что Неймар сумел убедить ПСЖ в трансфере.

Тем не менее хорошо, что мы не подписали Неймара. Конечно, он бы помог сгенерировать больше доходов, однако в долгосрочной перспективе клуб бы проиграл",- приводит заявление функционера Marca для Rac1.

Напомним, ранее генеральный директор Барселоны рассказал о финансовом положении клуба весной.