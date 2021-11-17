Франция

Португальский полузащитник может сменить клубную прописку.

Ренату Санчеш привлек внимание серьезных клубов качественными выступлениями за Лилль и может покинуть французскую команду.

Как сообщает Le 10 Sport, на 24-летнего центрального полузащитника претендуют Арсенал и Милан.

"Россонери" уже довольно давно следят за прогрессом Ренату Санчеша, а "канониры" включились в борьбу лишь недавно.

Напомним, что ранее Ренату Санчеш впервые за пять лет отметился голом за национальную сборную Португалии.