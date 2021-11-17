Португальский полузащитник может сменить клубную прописку.
Ренату Санчеш, getty images
17 ноября 2021, 19:59
Ренату Санчеш привлек внимание серьезных клубов качественными выступлениями за Лилль и может покинуть французскую команду.
Как сообщает Le 10 Sport, на 24-летнего центрального полузащитника претендуют Арсенал и Милан.
"Россонери" уже довольно давно следят за прогрессом Ренату Санчеша, а "канониры" включились в борьбу лишь недавно.
Напомним, что ранее Ренату Санчеш впервые за пять лет отметился голом за национальную сборную Португалии.