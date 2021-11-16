Италия

Португальский хавбек может попробовать свои силы в чемпионате Италии.

Футболист Лилля и сборной Португалии Ренату Санчеш может перебраться в Серию А.

Среди претендентов на хавбека СМИ называют Рому и Ювентус. Также в борьбу за талантливого португальца включился Милан. "Россонери" видят в Санчеше идеальную замену Кессье, который не собирается продлевать контракт с клубом.

Sempre Milan со ссылкой на Gazzetta dello Sport утверждает, что помочь в этом трансфере могут хорошие отношения между Миланом и Лиллем, которые установились благодаря переходам Меньяна и Леау в стан итальянского клуба.

Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.

В текущем сезоне Санчеш провел 8 матчей за Лилль во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось об интересе Вулверхэмптона к Ренату Санчеше.