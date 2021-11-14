ЧМ-2022. Отбор

Футболист отличился в матче против Сербии.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Португалии дома принимает сборную Сербии.

Хозяева сумели выйти вперед уже на второй минуте поединка. После грубой ошибки в обороне, Ренату Санчеш сильным ударом с линии штрафной переиграл вратаря гостей Райковича.

Этот мяч для Санчеша стал первым за пять лет в футболке национальной сборной своей страны. Последний раз он забивал на Евро-2016 в игре против Польши.

Отметим, что Португалия занимает первое место в группе А отбора на ЧМ-2022. В случае победы команда с первого места квалифицируется на турнир.

Следить за поединком Португалия — Сербия можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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