Франция

Французский защитник пропустит ближайшие матчи "львов".

Защитник Лиона Лео Дюбуа не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, о чем он сообщил сам на своей странице в Instagram.

У 27-летнего француза мышечное повреждение, которое он получил в расположении национальной команды в матче против Финляндии (2:0). На восстановление игроку понадобится несколько недель.

В нынешнем сезоне Дюбуа провел 13 поединков, в которых отметился одним ассистом.

После 13 туров Лион набрал 19 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице французской Лиги 1. В ближайшем туре чемпионата Франции Лион сыграет против Марселя. Игра состоится 21 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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