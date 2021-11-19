Французский защитник пропустит ближайшие матчи "львов".
Лео Дюбуа, ФК Лион
19 ноября 2021, 09:59
Защитник Лиона Лео Дюбуа не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, о чем он сообщил сам на своей странице в Instagram.
У 27-летнего француза мышечное повреждение, которое он получил в расположении национальной команды в матче против Финляндии (2:0). На восстановление игроку понадобится несколько недель.
В нынешнем сезоне Дюбуа провел 13 поединков, в которых отметился одним ассистом.
После 13 туров Лион набрал 19 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице французской Лиги 1. В ближайшем туре чемпионата Франции Лион сыграет против Марселя. Игра состоится 21 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
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