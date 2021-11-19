Соглашение с иранским форвардом будет рассчитано на четыре года.
Сердар Азмун, Getty Images
19 ноября 2021, 15:21
Нападающий Зенита Сердар Азмун в скором времени может стать игроком Лиона, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, 26-летний иранец не захотел продлевать контракт с российским клубом, соглашение с которым рассчитано до лета 2022 года.
Также отмечается, что соглашение между футболистом и французским клубом будет рассчитано на четыре года.
В нынешнем сезоне Азмун провел 17 поединков, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста.
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