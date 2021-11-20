Франция

Наставник парижан высказался о трудностях работы со звездными футболистами.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино рассказал о трудностях работы во французской команде.

Аргентинский специалист считает, что в команде звезд крайне непросто найти баланс настроений каждого футболиста.

"Мы руководим людьми с помощью эмоций, но у каждого футболиста индивидуальное поведение. У каждого из них своя жизнь и карьера — череда взлетов и падений, один счастлив, другой — нет. Один хорошо работает — другой ленив.

Самое важное — уравновесить настроение футболистов во благо команды. Не забывайте, что мы, тренеры, имеем дело не только с игроками, но и их агентами, их семьями и окружением. Это все очень непросто.

Мы намерены выиграть все турниры в которых принимает участие. Это не футболисты пришли строить проект, а я и мои помощники", — заявил Почеттино в интервью Lequipe.

В 14-м туре ПСЖ сыграет в домашних стенах с Нантом в субботу, 20 ноября в 18:00 по киевскому времени.

Ранее Почеттино подтвердил возможность участия Серхио Рамоса в предстоящем поединке.