Франция

Футболист уже занимается в общей группе.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос, который летом пополнил состав французского клуба, может дебютировать в составе команды Почеттино.

Об этом заявил наставник парижан на предматчевой пресс-конференции.

"Рамос прогрессирует. Он тренируется в общей группе и провел с командой уже три полноценных занятия. Мы ради за Серхио и завтра посмотрим, сможет ли он принять участие в поединке.

Конечно, такому победителю как Рамос трудно смириться с отсутствием игровой практики, но он очень силен ментально и терпеливо ждет своего шанса", — считает Почеттино.

По словам аргентинского специалиста, в лазарете клуба по-прежнему остаются Доннарумма, Дракслер и Рафинья, которые точно пропустят встречу с Нантом.

Также сообщалось, что Неймар может пропустить встречу из-за мышечного повреждения. Вопрос об участии бразильца в матче будет решать в день игры.

Матч ПСЖ — Нант состоится в субботу, 20 ноября в 18:00.