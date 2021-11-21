Франция

Футболисты покинули поле в разгар первого тайма.

В рамках 14 тура французской Лиги 1 Лион в домашней встрече принимает Марсель.

На 4 минуте поединка произошел неприятный эпизод. Во время углового в голову вингера гостей Димитри Пайе с трибун прилетела бутылка.

Футболист оказался на газоне в результате удара. На поле выбежали врачи для оказания футболисту первой медицинской помощи.

Арбитр принял решение прервать поединок в целях безопасности. Пока неизвестно, будет ли он доигран сегодня.

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