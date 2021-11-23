Франция

Аргентинец поделился мнением о своем партнере по команде.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал пребывание в одной команде с защитником Серхио Рамосом.

"Первое время было странно оказаться в одной раздевалке с Рамосом после стольких лет соперничества и стольких встреч в Эль Класико. Но все это в прошлом, мы всегда с уважением относились друг к другу, несмотря на соперничество на поле.

Он понемногу возвращает кондиции, надеюсь, он скоро вернется на поле, потому что он может стать ключевым в борьбе за достижение наших целей.

Это правда, что мы долгое время не разговаривали, но мы часто пересекались с ним в Ла Лиге. Я имел уже представление о нем. Мои бывшие одноклубники играли вместе с ним в сборной Испании. И теперь, проведя некоторое время вместе в Париже, я увидел, какой он отличный человек", – рассказал Месси в интервью изданию Marca.

Ранее сообщалось, что Рамос окажется в заявке ПСЖ на матч с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.