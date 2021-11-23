Франция

Аргентинский форвард не скрывает своего желания снова выступать в составе "блаугранас".

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о своем желании вернуться в Барселону, которую он покинул минувшим летом на правах свободного агента.

"Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в Барселону, потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться", — приводит слова Месси Marca.

Напомним, Месси выступал за Барселону с 2003 по 2021 год, после чего прошлым летом он перебрался в ПСЖ. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец провел девять поединков, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

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