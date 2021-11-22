ФИФА выбрала претендентов на приз лучшему футболисту 2021 года. В списке оказалось 11 номинантов на награду:

- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед/Португалия).

- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити/Бельгия).

- Карим Бензема (Реал/Франция).

- Жоржиньо (Челси/Италия).

- Эрлинг Холанд (Боруссия Д/Норвегия).

- Нголо Канте (Челси/Франция).

- Роберт Левандовски (Бавария/Польша).

- Килиан Мбаппе (ПСЖ/Франция).

- Лионель Месси (ПСЖ/Аргентина).

- Неймар (ПСЖ/Бразилия).

- Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет).

Голосование за лучшего футболиста 2021 года пройдет с 22 ноября по 10 декабря. Имя победителя приза The Best станет известно 17 января 2022 года.