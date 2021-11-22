ФИФА определилась с кандидатами на награду.
Неймар, Роналду и Месси, Getty Images
22 ноября 2021, 20:20
ФИФА выбрала претендентов на приз лучшему футболисту 2021 года. В списке оказалось 11 номинантов на награду:
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед/Португалия).
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити/Бельгия).
- Карим Бензема (Реал/Франция).
- Жоржиньо (Челси/Италия).
- Эрлинг Холанд (Боруссия Д/Норвегия).
- Нголо Канте (Челси/Франция).
- Роберт Левандовски (Бавария/Польша).
- Килиан Мбаппе (ПСЖ/Франция).
- Лионель Месси (ПСЖ/Аргентина).
- Неймар (ПСЖ/Бразилия).
- Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет).
Голосование за лучшего футболиста 2021 года пройдет с 22 ноября по 10 декабря. Имя победителя приза The Best станет известно 17 января 2022 года.