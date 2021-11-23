Франция

Наставник Пари Сен-Жермен высказался о возможном назначении на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен отправится в гости к Манчестер Сити.

Накануне данного противостояния главный тренер парижского гранда Маурисио Почеттино посетил пресс-конференцию, на которой ему задали вопрос касательно слухов о возможном назначении на пост наставника Манчестер Юнайтед после увольнения Оле-Гуннара Солскьяера.

"Я счастлив в Париже. Хорошо знаю город и как игрок, и как тренер. Я всегда жил в таких ситуациях. Что-то случается, и это не моя ответственность. Единственное, что я скажу, если вы спросите меня, так это то, что я счастлив в Париже".

"Я не ребенок. Мы в футболе, а футбол — это бизнес, в котором есть место слухам, и я полностью понимаю, что происходит. Иногда это положительные вещи, а иногда — отрицательные. Слухи есть. Но я сосредоточен только на завтрашней игре".

"Мой контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года. Я очень счастлив в ПСЖ, это факт. Я счастлив в Париже, я хочу прояснить это. Я уважаю свой клуб и ничего не скажу более. Что делает другой клуб — меня это не волнует. Не буду комментировать — люблю ПСЖ, болельщиков, город. Это здорово быть здесь", — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что ПСЖ требует компенсацию у Манчестер Юнайтед за Маурисио Почеттино в размере 10 миллионов евро.