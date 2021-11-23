В английском клубе уверены, что назначат аргентинца.
Маурисио Почеттино, Getty Images
23 ноября 2021, 18:28
Руководство Манчестер Юнайтед намерено пригласить на пост главного тренера наставника ПСЖ Маурисио Почеттино.
В Манчестере уверены, что аргентинский коуч примет их предложение и возглавит клуб, хотя все не так просто.
Контракт Почеттино с ПСЖ действует до лета 2022 года. Парижане готовы отпустить тренера в случае, если "красные дьяволы" выплатят денежную компенсацию в размере 10 миллионов евро.
Аргентинец также не против попробовать свои силы в МЮ. Он должен встретиться с боссами клуба уже сегодня, так как 24 числа его клуб сыграет в Манчестере с Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает Зидана в качестве возможной замены Почеттино