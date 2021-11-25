Франция

Парижский клуб считает, что нынешний наставник не может раскрыть потенциал футболистов.

Накануне французский Пари Сен-Жермен уступил в гостевом поединке пятого тура Лиги чемпионов УЕФА английскому Манчестер Сити (1:2), в результате чего лишился возможности занять первую строчку в турнирной таблице группы A.

Манчестер Сити — ПСЖ 2:1 Видео голов и обзор матча

Поражение на международной арене было воспринято руководством "красно-синих" крайне негативно, а его последствиями уже в скором будущем может стать отставка главного тренера Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист, по мнению боссов ПСЖ, не является тем наставником, который мог бы на максимум использовать потенциал текущей кадровой обоймы французского коллектива.

Как утверждает локальное издание Le Parisien, замена для Почеттино уже готова — бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан, который в недавнем прошлом ответил отказом английскому Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что ПСЖ утром 25 ноября провел первый раунд переговоров со французским специалистом, представив ему видение развития клуба в ближайшей перспективе.

Ожидалось, что текущий лидер чемпионата Франции будет искать возможную замену Почеттино лишь следующим летом, однако последние события могут сдвинуть этот срок уже на зимнее трансферное окно.