Франция

Парижский клуб работает над подписанием бразильца.

Пари Сен-Жермен предпринимает шаги для того, чтобы переманить в свой состав одного из лидеров Реала — Винисиуса Жуниора.

Как сообщает ABC, парижане пообещали бразильскому вингеру 17 миллионов евро в год, если он дождется окончания контракта с Реалом и перейдет в ПСЖ.

На данный момент Винисиус Жуниор получает 3,3 миллиона евро в год в Реале, но мадридцы предлагают ему новый контракт с окладом в восемь миллионов евро.

Источник также утверждает, что бразилец отказался от щедрого предложения Пари Сен-Жермен и намерен и дальше выступать за Реал.

Напомним, что Реал предложит Винисиусу контракт на шесть лет с клаусулой в 1 млрд евро.