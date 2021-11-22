Испания

Бразилец продолжает находиться в топ-форме.

От самого старта сезона-2021/22 бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор продолжает находиться в исключительной форме, помогая своей команде добиваться успеха на всех фронтах.

В частности, исключением не стал матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором "сливочные" сумели одержать гостевую победу над Гранадой (4:1), а сам 21-летний футболист оформил свой очередной забитый мяч в этом сезоне.

Тем самым, бразилец довел показатель точных ударов уже до отметки в 10 голов за сезон, которые эффектно гармонируют с семью голевыми передачами, которые он отдал на своих партнеров.

Фактически, Винисиус в одиночку обеспечил почти половину от общего числа голов (41) своей команды за этот футбольный год — 41,5%.

При этом, как отмечает статистический портал Opta, его показатель в 10 забитых мячей во всех турнирах позволяет называть его лучшим бомбардиром среди всех футболистов испанского национального первенства, родившихся после 2000 года.

Увеличить свои показатели результативности Винисиус сможет уже посреди текущей недели, когда 24 ноября сыграет вместе со своей командой в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА против молдавского Шерифа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.