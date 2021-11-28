Франция

Аргентинец прокомментировал ситуацию с футболистом.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о защитнике Серхио Рамосе, который может дебютировать в составе команды в матче с Сент-Этьеном.

"Рамос ведет себя нормально, профессионально, пытается помочь команде. Это хорошо. Мы знаем этого игрока, у него большой опыт, великий чемпион. Он может привнести знания, ценности… Ему нужно играть.

Посмотрим, как он адаптируется в лиге, которая очень отличается от Ла Лиги. Сложно предсказать это, это просто чувство. Для этого потребуется время", – приводит слова Почеттино Football365.fr.

Матч Сент-Этьен – ПСЖ в 15-м туре Лиги 1 состоится в воскресенье, 28 ноября, и начнется в 14:00 по киевскому времени.