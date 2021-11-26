Англия

Аргентинский специалист намерен возглавить английский клуб

Главный тренер Пари Сен-Жермен по-прежнему может возглавить Манчестер Юнайтед, несмотря на приход в стан "красных дьяволов" Ральфа Рангника.

По информации The Guardian, аргентинский специалист не против летом покинуть свой нынешний клуб ради МЮ. Также Почеттино не смущает тот факт, что по окончанию каденции Рангника на посту временного тренера клуба он останется консультантом в клубе.

Сам же Почеттино отказался комментировать слухи вокруг его возможного назначения в Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Зиданом, в котором видит замену Почеттино.