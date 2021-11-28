Франция

Испанец попал в стартовый состав парижан на поединок.

Защитник Серхио Рамос дебютирует в составе ПСЖ в сегодняшнем матче с Сент-Этьеном, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Испанский центрбек попал в состав парижан и начнет поединок в 15-м туре Лиги 1 со стартовых минут.

Рамос присоединился к ПСЖ прошлым летом на правах свободного агента из мадридского Реала. До этого 35-летнему игроку не удавалось сыграть в составе "красно-синих" из-за проблем со здоровьем.

Матч Сент-Этьен – ПСЖ в 15-м туре Лиги 1 состоится в воскресенье, 28 ноября, и начнется в 14:00 по киевскому времени.