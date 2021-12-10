Франция

Клуб готов отпустить некоторых футболистов.

Французский ПСЖ в ближайшее время может расстаться с целым рядом футболистов.

Речь идет о таких футболистах, как: Серхио Рико, Абду Диалло, Лейвин Курзава и Колине Дагба, полузащитниках Эрике Эбимбе, Рафинье и нападающем Мауро Икарди.

Дело в том, что главный тренер парижан Маурисио Почеттино не доволен тем, что у него в арсенале слишком много футболистов, а именно 33.

Отметим, что в услугах Мауро Икарди входит в сферу интересов туринского Ювентуса, который ищет еще одного форварда.

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