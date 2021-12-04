Франция

Аргентинский хавбек хочет продлить соглашение с парижским клубом.

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес не собирается менять клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 27-летний аргентинец ведет переговоры с парижским клубом по поводу нового контракта.

Напомним, Паредес выступает за ПСЖ с зимы 2019 года, перейдя из Зенита за 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Паредес провел всего лишь семь поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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