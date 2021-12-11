Франция

Испанец продолжает восстанавливаться после повреждения.

Защитник Серхио Рамос не поможет ПСЖ в матче 18-го тура Лиги 1 против Монако, сообщает официальный сайт французского клуба.

Рамос продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения и тренируется по индивидуальной программе. Испанский центрбек может вернуться в основную группу парижан на следующей неделе.

В лазарете ПСЖ также находятся Неймар, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш и Юлиан Дракслер.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "красно-синих".

Матч ПСЖ – Монако состоится в Париже в воскресенье, 12 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует продать семь игроков следующим летом.