Франция

Форвард установил достижение во встрече с монегасками.

Нападающий Килиан Мбаппе забил 100-й гол в составе ПСЖ в рамках Лиги 1 в сегодняшнем матчей с Монако.

Мбаппе отличился двумя голами в первом тайме поединка в 18-м туре французского первенства и довел свое количество забитых мячей до круглого числа. Ранее эту отметку в составе парижан смогли покорить Эдинсон Кавани (138 голов) и Златан Ибрагимович (113 голов).

В текущем сезоне Мбаппе провел 23 поединка в футболке "красно-синих", забив 13 голов и совершив 14 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.