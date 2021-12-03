Испания

Футболист летом может перебраться в Мадрид.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе выпустил автобиографию в виде комикса.

В ней есть отрезок, где Мбаппе рассказывает про свою детскую мечту — играть в мадридском Реале.

Главного тренера "королевского клуба" Карло Анчелотти попросили отреагировать на данное желание Килиана.

"Мечты детей должны сбываться. В его возрасте я мечтал играть в чемпионате Италии, и добился этого", — резюмировал Анчелотти.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает уже летом 2022 года и продлевать он его не намерен. Различные СМИ сообщают, что он присоединится к Реалу на правах свободного агента.

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