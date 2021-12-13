Монегаски одержали домашнюю победу со счетом 2:0.
ПСЖ празднует победу, twitter.com/PSG_English
13 декабря 2021, 00:19
ПСЖ одержал победу над Монако в матче восемнадцатого тура Лиги 1 со счетом 2:0.
Победу парижанам принес нападающий Килиан Мбаппе, который отличился двумя забитыми голами в первом тайме.
Стоит отметить, что в матче с монегасками Мбаппе забил 100-й гол в Лиге 1 в составе ПСЖ.
ПСЖ – Монако 2:0
Голы: Мбаппе, 12 (пенальти), 45.
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Диалло, Бернат (Керер, 50) – Вейналдум, Верратти, Гуйе (Паредес, 81) – Ди Мария (Эррера, 81), Месси, Мбаппе (Икарди, 88).
Монако: Нюбель – Сидибе, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике (Якобс, 46) – Фофана (Жан Лукас, 55), Тчуамени – Головин, Диоп (Матазо, 65), Желсон Мартинш (Изидор, 85) – Бен-Йеддер (Боадю, 55).
Предупреждения: Мбаппе, Гейе, Верратти – Сидибе, Фофана, Марипан, Мартинш.