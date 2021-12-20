Франция

В день рождения форварда ПСЖ и сборной Франции мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Кажется, что Килиан Мбаппе только вчера начал свою профессиональную карьеру. Но в свои 23 года он выиграл множество топовых трофеев как за сборную Франции, так и за ПСЖ. Последнее время трудно представить сборную сезона, список кандидатов на лучшего игрока и бомбардира года без форварда.

В честь 23 дня рождения Килиана Мбаппе Football.ua предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.