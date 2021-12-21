Франция

ПСЖ отказался от щедрого предложения в минувшее трансферное окно.

Центральный защитник Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Маркиньос мог перебраться в лондонский Челси.

Как сообщает Lequipe, в услугах капитана парижан был заинтересован лично Томас Тухель, однако французский гранд отказался отпускать одного из лидеров команды.

Лондонский клуб предлагал за Маркиньоса 85 млн евро, однако получил отказ. Желание самого футболиста неизвестно, так как ПСЖ отклонил предложение, не поставив защитника в известность.

В текущем сезоне бразилец сыграл 19 матчей за ПСЖ во всех турнирах, сумев забить при этом три мяча, а также отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Сергею Милинковичу-Савичу.