Сербский футболист будет востребован на трансферном рынке.
Сергей Милинкович-Савич, Getty Images
21 декабря 2021, 11:26
Лидер Лацио и сборной Сербии полузащитник Сергей Милинкович-Савич может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
В услугах футболиста заинтересованы два европейских топ-клуба — Манчестер Юнайтед и ПСЖ.
Однако переговоры по покупке 26-летнего хавбека будут непростыми. Лацио не готово расставаться со своим лидером дешевле, чем за 70-80 миллионов евро.
В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл в 23 матчах за "орлов", забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
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