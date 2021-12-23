Франция

Испанский защитник любит жестко сыграть против своих оппонентов.

Центральный защитник французского Пари Сен-Жермен Серхио Рамос в гостевом поединке 19-го тура в рамках Лиги 1 против Лоьряна был удален под конец основного времени, вернувшись на поле после периода восстановления на фоне очередной травмы.

Команда испанского футболиста в итоге была вынуждена отыгрывать пропущенный еще в первом тайме мяч, но волевыми усилиями партнеров Рамоса "красно-синие" таки пришли хотя бы к ничейному исходу (1:1).

Поскольку Рождество 35-летний игрок теперь будет встречать с мыслями о дисквалификации на одну игру в новом 2022 году, то вместе с этим сможет подумать над своими методами борьбы против соперников на футбольном поле.

Дело в том, что данное удаление стало для Рамоса уже 21-м в рамках топ-5 чемпионатов Европы, отсчет которой ведется с сезона-2003/04, когда он выступал еще в составе андалузской Севильи (всего на счету Серхио 27 удалений в профессиональной карьере).

Примечательно, что за этот период никто и близко не приблизился по количеству красных карточек с опытным исполнителем. У ближайшего конкурента в данном рейтинге на восемь удалений меньше. Им является хорошо известный ганский полузащитник Салли Мунтари — 13 удалений.

Отметим, что теперь Рамос будет вынужден пропустить гостевой матч против Лиона в рамках 20-го тура, и может быть вернется в основной состав ПСЖ на домашнюю игру против Бреста 15 января 2022 года.