Франция

Монкондуит высказался об итогах противостояния с парижским грандом.

В матче 19-го тура французской Лиги 1 ПСЖ не сумел обыграть Лорьян (1:1).

Автор гола в ворота парижан Томас Монкондут высказался о результатах поединка отметив, что его команда вполне могла рассчитывать на победу.

"Если бы до матча нам сказали, что мы сыграем вничью — мы были бы счастлив. Но сейчас мы немного разочарованы, ведь пропустили решающий мяч в добавленное время. Мы могли закрывать эту игру гораздо раньше.

Когда у ПСЖ не играют Мбаппе и Неймар, то им не хватает скорости и креатива", — приводит слова футболиста Culture PSG.

Следующий календарный год ПСЖ начнет гостевым поединком против Лиона 9 января. Что касается Лорьяна, то подопечные Пелисье встретятся днем ранее с Лиллем.