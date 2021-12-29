Франция

Футболист заверил, что завершит нынешнюю кампанию в составе французского гранда.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что в зимнее трансферное окно он может сменить клуб.

В частности, в прессе регулярно появляется Реал Мадрид в контексте возможного трансфера форварда. Тем не менее, сам Мбаппе категорически отверг возможность своего ухода из стана парижан зимой.

"В ПСЖ я действительно счастлив и закончу сезон именно здесь. Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Моя цель — делать счастливыми болельщиков ПСЖ.

Я всегда был честен перед болельщиками и отдал им все, что у меня есть — мое сердце.

Нам пора повысить планку и взять Лигу чемпионов. Наступает самая ответственная часть сезона", — приводит слова футболиста CNN.

Напомним, что нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

Ранее 23-летний форвард высказался о положении дел в Тоттенхэме.