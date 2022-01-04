Франция

Чтобы стать вторым бомбардиром в истории парижского гранда, 23-летнему французу осталось забить еще шесть мячей.

В рамках 1/16 финала Кубка Франции Пари Сен-Жермен одержал разгромную победу над Ванном, который выступает в четвертом по силе дивизионе страны.

Главным героем данного противостояния стал нападающий Килиан Мбаппе, который оформил в ворота аутсайдера хет-трик.

Благодаря этим забитым мячам 23-летний француз достиг отметки в 150 голов во всех турнирах в футболке Пари Сен-Жермен, цвета которого он защищает с августа 2017 года.

Лучших показателей результативности за всю историю ПСЖ, чем Килиан Мбаппе, добились только два человека: Златан Ибрагимович (156 голов) и Эдинсон Кавани (200 голов). Таким образом, Мбаппе не хватает всего шести голов, чтобы стать вторым по результативности бомбардиром в истории клуба.

Смотреть видео голов и обзор матча Ванн — ПСЖ вы можете на Football.ua.