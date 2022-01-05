Франция

Опытный футболист лишь в прошлом году дебютировал в составе сборной Кот-д’Ивуара.

Левый защитник Хассан Камара, который ранее выступал в составе Ниццы, а также летом прошлого года принял решение сменить футбольное гражданство со французского на Кот-д’Ивуар, перешел в Уотфорд, о чем английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

27-летний исполнитель впервые в карьере покинет пределы своей страны для выступлений на профессиональном уровне, а свою известность он получил благодаря успешным выступлениям за Реймс и Ниццу, начиная с сезона-2017/18.

Текущий сезон ознаменовался для игрока редкими выходами в основном составе, и в итоге он принял участие всего в 11 матчах (544 минут), решив сменить клуб в зимнее межсезонье.

Однако, на международном уровне Хассан наконец-то смирился с потерей надежд стать игроком сборной Франции, поэтому присоединился прошлым летом к сборной Кот-д’Ивуара, за которую успел сыграть пять поединков.

Уотфорд заключил соглашение с Камара до 2025 года.