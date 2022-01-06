Франция

Лукас Пакета может перебраться в Париж.

Атакующий полузащитник Лиона Лукас Пакета заинтересовал Пари Сен-Жермен.

24-летний хавбек своей игрой в этом сезоне привлек внимание нескольких европейских топ-клубов, в том числе и французского гранда. В услугах бразильца заинтересован лично спортивный директор ПСЖ Леонардо.

По информации Lequipe, бразильский функционер намерен обсудить возможный трансфер Пакета с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро. Контракт Пакета с "ткачами" рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Пакета сыграл 22 поединка за Лион во всех турнирах, в которых сумел отличиться семью забитыми мячами, а также отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в составе Лиона, а в число заразившихся вошел бразильский хавбек.