Франция

Одним из заболевших является лидер "львов" Лукас Пакета.

В расположении французского Лиона зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает L`Equipe.

По информации источника, сразу несколько футболистов основного состава заразились коронавирусом, в том числе атакующий полузащитник Лукас Пакета.

В настоящее время бразильский хавбек находится в Дубае, где проводит свои мини-каникулы со своей семьей.

Сегодня, 30 декабря, команда Петера Боса должна возобновить тренировочный процесс, но перед этим все футболисты и персонал сдадут внеочередные тесты на коронавирус.

После 18 игр Лион набрал 24 очка и занимает лишь 13 место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч "львы" проведут против ПСЖ на своем поле — игра состоится 9 января.

Ранее сообщалось, что Лион и Париж исключены из Кубка Франции.