Одним из заболевших является лидер "львов" Лукас Пакета.
Лукас Пакета, L'Équipe
30 декабря 2021, 08:39
В расположении французского Лиона зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает L`Equipe.
По информации источника, сразу несколько футболистов основного состава заразились коронавирусом, в том числе атакующий полузащитник Лукас Пакета.
В настоящее время бразильский хавбек находится в Дубае, где проводит свои мини-каникулы со своей семьей.
Сегодня, 30 декабря, команда Петера Боса должна возобновить тренировочный процесс, но перед этим все футболисты и персонал сдадут внеочередные тесты на коронавирус.
После 18 игр Лион набрал 24 очка и занимает лишь 13 место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч "львы" проведут против ПСЖ на своем поле — игра состоится 9 января.
Ранее сообщалось, что Лион и Париж исключены из Кубка Франции.