Футболист продолжает восстановление после коронавируса.
лионель месси, getty images
08 января 2022, 14:58
В двадцатом туре французской Лиги 1 ПСЖ в гостях предстоит встретиться с Лионом.
Одна из главных звезд парижан Лионель Месси не сможет принять участия в поединке против "ткачей".
Как сообщает официальный сайт Пари Сен-Жермен, футболист продолжает восстанавливаться от перенесенного коронавируса. Кроме Месси, в матче с Лионом не смогут принять участия Ди Мария, Дракслер, Перрейра, Кюрзава и Доннарумма, которые находятся на самоизоляции.
Поединок Лион — ПСЖ состоится в воскресение, 9 января в 21:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Месси пропустил тренировку ПСЖ.