Франция

Футболист продолжает восстановление после коронавируса.

В двадцатом туре французской Лиги 1 ПСЖ в гостях предстоит встретиться с Лионом.

Одна из главных звезд парижан Лионель Месси не сможет принять участия в поединке против "ткачей".

Как сообщает официальный сайт Пари Сен-Жермен, футболист продолжает восстанавливаться от перенесенного коронавируса. Кроме Месси, в матче с Лионом не смогут принять участия Ди Мария, Дракслер, Перрейра, Кюрзава и Доннарумма, которые находятся на самоизоляции.

Поединок Лион — ПСЖ состоится в воскресение, 9 января в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси пропустил тренировку ПСЖ.