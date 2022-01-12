Франция

Аргентинский специалист хочет иметь план Б на случай увольнения.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино продолжает вести тайные переговоры с Манчестер Юнайтед относительно возможного трудоустройства.

По информации Le Parisien, аргентинский наставник рассматривает возможность трудоустройства в стане "красных дьяволов" на случай увольнения из ПСЖ.

После увольнения Оле-Гуннара Солскьяера Почеттино связывали с работой в МЮ, но клуб предпочел подписать Ральфа Рангника на временной основе. Основной же конкурент Почеттино — Эрик тен Хааг из Аякса.

Кроме того, сообщалось об интересе Манчестер Юнайтед к одному из форвардов ПСЖ.