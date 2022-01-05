Англия

Клуб готовится к тому, что клуб может покинуть нападающий.

Манчестер Юнайтед готовится к тому, что в зимнее трансферное окно клуб может покинуть один из форвардов — Антони Мартиаль или Эдинон Кавани.

В таком случае "красные дьяволы" рассмотрят кандидатуру форварда ПСЖ аргентинца Мауро Икарди, который выставлен на продажу.

За футболистом охотятся и другие клубы. В частности, большой интерес к нему проявляет туринский Ювентус.

ПСЖ готов продать футболиста зимой за 30 миллионов евро. По всей видимости, 28-летний футболист не входит в планы Маурисио Почеттино.

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