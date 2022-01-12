Англичанин может продолжить свою карьеру в Лиге 1.
маркус рэшфорд, getty images
12 января 2022, 12:54
Пари Сен-Жермен продолжает готовиться к возможному уходу Килиана Мбаппе из команды.
Один из первых выборов французского гранда на летнее трансферное окно — нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд. По информации The Times, Маурисио Почеттино является большим фанатом таланта английского форварда.
Судьба Мбаппе по-прежнему не определена и руководство ПСЖ намерено подобрать достойную замену нападающему уже сейчас.
Тем не менее, осуществить такой трансфер будет весьма проблематично, так как продление контракта с Рэшфордом — приоритет для боссов МЮ.
В текущем сезоне англичанин сыграл 15 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами, а также одной результативной передачей.
Ранее сообщалось о намерении одного из футболистов ПСЖ покинуть команду.