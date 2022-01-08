Футболист недоволен количеством игрового времени.
жоржиньо вейналдум, getty images
08 января 2022, 12:42
Полузащитник Пари Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдум намерен уйти в аренду из французского гранда, чтобы чаще играть.
Футболист намерен вернуться в АПЛ в поисках игрового времени, так как недоволен свой нынешним положением, сообщает Sky Sports.
По данным СМИ, с хавбеком уже связывался лондонский Арсенал.
В текущем сезоне Вейналдум принял участие в 23 матчах ПСЖ, в которых трижды отличился забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к лидеру Лиона.