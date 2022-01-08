Франция

Футболист недоволен количеством игрового времени.

Полузащитник Пари Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдум намерен уйти в аренду из французского гранда, чтобы чаще играть.

Футболист намерен вернуться в АПЛ в поисках игрового времени, так как недоволен свой нынешним положением, сообщает Sky Sports.

По данным СМИ, с хавбеком уже связывался лондонский Арсенал.

В текущем сезоне Вейналдум принял участие в 23 матчах ПСЖ, в которых трижды отличился забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к лидеру Лиона.