Франция

Все из-за сорванного перехода сенегальского полузащитника в Уотфорд.

Зимняя трансферная кампания находится у своего экватора, а команды стараются как можно быстрее укреплять свои кадровые обоймы перед решающей частью сезона.

Намеревался заняться этим и французский Марсель, даже успев отправить в аренду в Ниццу флангового защитника Жордана Амави, а также подписав на правах свободного агента Седрика Бакамбу.

По всей видимости, уже в скором времени от "провансальцев" стоит ожидать усиление активности в плане переговоров, так как ФИФА подготовила для них неприятное известие.

Французскому клубу будет заблокирована возможность совершать трансферы в течение двух следующих окон: летнего и зимнего, причиной чему стала ситуация с уходом 22-летнего опорного полузащитника Папе Алассане Гуйе из Гавра.

История, которая тянется с 1 июля 2020 года, была вызвана обвинениями со стороны Уотфорда, который уже заключил предварительную договоренность с футболистом на тот момент, в адрес Марселя, в котором игрок затем оказался.

"Шершни" подали иск в международный арбитражный суд (CAS), который был удовлетворен только спустя полтора года.

Вердиктом представителей Фемиды стал запрет для Марселя подписывать новых футболистов на вышеуказанный период, кроме того, клуб заплатит 2,5 млн евро компенсации Уотфорду, а сам игрок теперь будет вынужден четыре месяца находиться вне футбола.

Санкции обретут силу со стартом следующего трансферного периода, если апелляции с обеих сторон не повлияют на данное решение.

Стоит отметить, что футболист Марселя на данный момент выступает в составе сборной Сенегала на Кубке африканских наций-2022.