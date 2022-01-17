Франция

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 Марсель на своем поле был вынужден спасаться от поражения действующему чемпиону страны, Лиллю, несмотря на то, что по ходу поединка достиг практически рекордного для своей истории соотношения по контролю мяча — 78% от общего игрового времени.

Обзор матча:

Марсель — Лилль 1:1

Голы: Ундер, 75 — Ботман, 15

Марсель: Лопес — Лирола, Салиба, Чалета-Цар (Ронжье, 68), Перес — Гендузи, Камара, Жерсон — Ундер, Милик (Харит, 84), Пайе.

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Ботман, Мандава — Санчеш (Шека, 90+1), Андре, Онана, Бамба (Лихаджи, 84) — Дэвид, Йылмаз (Гудмундссон, 72).

Предупреждения: Гендузи — Андре, Грбич, Челик, Лихаджи.

На 32-й минуте удален Бенжамен Андре (Лилль) (повторное предупреждение).