Бразилец близок к возвращению на поле.
неймар, Getty images
26 января 2022, 21:43
Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар продолжает восстановление после травмы лодыжки, которую он получил в матче Лиги 1 против Сент-Этьена.
Футболист уже приступил к пробежкам и завершает подготовку к возвращению в общую группу.
Что касается Джанлуиджи Доннаруммы, то голкипер продолжает заниматься индивидуально — его возвращение ожидается в конце недели. А вот хавбек парижан Жоржиньо Вейналдум уже приступил к работе с основной группой исполнителей, говорится в пресс-релизе ПСЖ.
Ранее Неймар рассказал о своем каталонском периоде карьеры, в котором ему здорово помог другой футболист ПСЖ — Лионель Месси.