Франция

Бразилец близок к возвращению на поле.

Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар продолжает восстановление после травмы лодыжки, которую он получил в матче Лиги 1 против Сент-Этьена.

Футболист уже приступил к пробежкам и завершает подготовку к возвращению в общую группу.

Что касается Джанлуиджи Доннаруммы, то голкипер продолжает заниматься индивидуально — его возвращение ожидается в конце недели. А вот хавбек парижан Жоржиньо Вейналдум уже приступил к работе с основной группой исполнителей, говорится в пресс-релизе ПСЖ.

Ранее Неймар рассказал о своем каталонском периоде карьеры, в котором ему здорово помог другой футболист ПСЖ — Лионель Месси.