Франция

Форвард ПСЖ рассказал о каталонском периоде карьеры.

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймар рассказал о том, как нелегко ему приходилось в первый сезон в составе каталонской Барселоны.

По словам 29-летнего футболиста, на него оказывалось огромное давление.

"Я был под громадным давлением в своей первый сезон в Барселоне. Я очень много плакал в раздевалке, но однажды со мной начал общаться Месси и это все изменило.

Я не мог себя узнать, но Лионель мне очень помог", — цитирует Неймара Barca Universal.

Отметим, что Неймар выступал за "блаугранас" в период с 2013 по 2017 годы, а затем ушел в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

Ранее Неймар не попал в заявку сборной Бразилии на матчи отборочного этапа к ЧМ-2022.