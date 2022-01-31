Франция

Португалец хочет завершить сезон во Франции.

На минувших выходных во французской прессе появилось сообщение о том, что итальянский Милан обратился к руководству французского Лилля относительно требований клуба в вопросе о возможном трансфере полузащитника Ренату Санчеша.

"Доги" вышли на контакт с представителями "россонери", однако, спустя непродолжительный период переговоров, окончательно заверили собеседников в том, что один из лидеров их основной команды не покинет команду в январе 2022 года.

Таким образом, за полтора года до завершения действующего контракта, 24-летний португалец продолжит выступать в составе чемпионов Франции, однако во время будущей летней трансферной кампании его клуб будет открыт для переговоров.

В текущем сезоне Санчеш отыграл 20 матчей, забив один гол и отдав три голевые передачи.