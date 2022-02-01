Франция

Экс-защитник Ланса, Марселя и Монпелье передумал вешать бутсы на гвоздь.

Олимпик Сет, выступающий в третьем дивизионе Франции, подписал 44-летнего бразильского защитника Виторино Илтона — сообщил официальный сайт клуба.

Виторино объявил о завершении карьеры футболиста в июне 2021 года, но, видимо, лавры Казу Миуры не дают бразильцу покоя.

Илтон начинал карьеру в Шапекоэнсе, а затем выступал за Парану (14 матчей, 1 гол), Серветт (72, 3), Бастию (14, 0), Ланс (122, 8), Марсель (56, 2) и Монпелье (320, 10).

Условия контракта с Дельфинами будут сообщены во время представления ветерана.